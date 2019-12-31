Берлин оценил подписание соглашения о транзите газа через Украину

Правительство Германии приветствует достижение в Вене соглашения между Россией и Украиной о транзите газа с 1 января 2020 года.

«Правительство ФРГ приветствует тот факт, что поздним вечером 30 декабря Газпром, Нафтогаз и оператор ГТС Украины после многодневных переговоров в Вене договорились о новых соглашениях по транзиту российского газа через Украину с 1 января 2020 года», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Там отмечается, что основой для соглашений стали достигнутые в Берлине 19 декабря 2019 года и в Минске 20 декабря 2019 года принципиальные договоренности о транзите с 2020 года.

Напомним, вечером в понедельник, 30 декабря, Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Киевом урегулированы.

По расчетам Киева, ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять 2-3 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь.