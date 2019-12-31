Минск анонсировал переговоры об использовании Россией военных объектов в Белоруссии

Москва и Минск в 2020 году начнут переговоры по дальнейшему использованию российской стороной двух военных объектов, расположенных на территории Белоруссии, заявили в министерстве обороны республики.

«Работа по решению вопросов дальнейшего использования указанных объектов, в том числе с проведением консультаций и переговоров с российской стороной, запланирована на 2020 год», – сообщили в оборонном ведомстве республики, передает ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тема открытия российской базы ВВС в республике была «болтовней» Москвы.

В ноябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Москва предлагала разместить на территории Белоруссии российскую базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ.

В конце 2018 года Лукашенко также заявил о «ненужности» российской военной базы, а также напомнил об оплате за действующие военные объекты России. В то же время он пригрозил «что-то разместить в Белоруссии» в противовес базе США в Польше.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, какие военные силы России следует разместить в Белоруссии.

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