Экс-прокурору из Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве

Экс-прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение по статье «убийство», сообщает Следственный комитет.

«По версии следствия, в 2012 году Швецова во время личной встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Алсаном Гагиевым сделала «заказ» на совершение убийства бывшего мужа ее сестры – Александра Леонова в связи с неприязненными отношениями. Впоследствии, Александр Леонов, являвшийся следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета, был убит членами указанной преступной организации возле дома», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент по ходатайству следствия суд заключил подозреваемую под стражу.

Отмечается, что ОПС Гагиева начало работу не позднее 2004 года, в ней насчитывалось более 50 участников. Участники сообщества на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

В июне прошлого года Гагиев был экстрадирован из Австрии и арестован, вину он не признал. В Следственном комитете сообщали, 25 участников банды уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, восемь членов преступного сообщества ликвидированы в результате внутренних конфликтов в связи с неподчинением его руководителю, еще девять фигурантов находятся в розыске, следствие в их отношении продолжается.