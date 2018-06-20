Обвиняемого в десятках заказных убийств Аслана Гагиева отправили в СИЗО

Обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств Аслан Гагиев доставлен в Россию и находится под стражей, заявили в СК.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Ранее в МВД сообщили, что Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагиева, на счету которого более 40 убийств, в том числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии.

Власти Австрии задержали Гагиева еще в начале 2015 года, после чего назвали условия его экстрадиции в Россию.