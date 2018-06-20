Австрия выдала России лидера ОПГ Гагиева

Австрия экстрадировала в Россию лидера организованного преступного сообщества (ОПГ), на счету которого более 40 убийств (в том числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии) Аслана Гагиева.

«Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ст. 209 («Бандитизм»), ч. 2 ст. 105 («Убийство»), ч. 3 ст. 222 («Незаконный оборот оружия»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ», – передает ТАСС слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Отмечается, что часть сообщников Гагиева были задержаны ранее и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

По данным следствия, участники ОПГ Гагиева совершили 60 убийств, в том числе убийства сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов в Москве, Подмосковье и Северной Осетии.



Напомним, Гагиев в январе 2015 года был задержан в Австрии и до настоящего времени ожидал экстрадиции в Россию.

Австрия назвала условия экстрадиции лидера ОПГ Гагиева в Россию.

В феврале 2018 года официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в Россию из Греции был экстрадирован Артур Джиоев, один из главарей банды Аслана Гагиева, убившей 60 человек.