Израиль запустил поставки газа с месторождения Левиафан

Утром 31 декабря началась подача газа с гигантского оффшорного месторождения Левиафан, запасы газа на месторождении оцениваются в 6,2 трлн кубометров, сообщили местные СМИ.

Министерство охраны окружающей среды сообщило, что разработчики – компания Noble Energy и ее партнеры выполнили все необходимые требования и могут начать промышленную добычу газа, передает портал Mignews.com. Газ начнут подавать с Левиафан в Израиль в 08.00 (9.00 по Москве). Пик подачи газа намечен на полдень 31 декабря.

Окончательное разрешение на добычу газа было получено за считанные часы до последнего запланированного теста, намеченного на 02:00 ночи. Во время теста рабочие вымыли из труб нитроген. Экологи утверждают, что это может представлять опасность для окружающей среды и повлечь за собой канцерогенный эффект.

Министерство окружающей среды и компания настаивают на том, что тест безопасен, но часть жителей Зихрон Яаков и других районов к югу от Хайфы сообщали о своих планах эвакуироваться.

Противники запуска, утверждают, что за восемь часов теста будет выброшено больше загрязняющих окружающую среду веществ, чем за все два года подготовительных работ на месторождении.

Напомним, 16 декабря газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД