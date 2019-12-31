Рубль за 2019 год вырос к доллару и к евро

Российский рубль за 2019 год укрепился по отношению к доллару на 9,3%, подорожав до 61,99 рубля; за это же время российская валюта выросла к евро на 11,3%, до 69,47 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

За это же время стоимость нефти марки Brent выросла с 53,8 доллара за баррель – до 66,63 доллара за баррель по марке Brent. В рублях стоимость барреля на конец года составила 4,14 тыс. рублей против почти 3,84 тыс. рублей на конец 2018 года, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, откуда у рубля столько силы перед нефтью.

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