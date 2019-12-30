Госдеп США объяснил «несвоевременность» учений России, Китая и Ирана

Представитель госдепартамента США заявил, что Россия и Китай должны не проводить учения с Ираном, а вводить санкции против этой страны.

«Не время правительствам проводить какие-либо военные учения с этим режимом. Мы думаем, что сейчас время вводить санкции против иранского руководства за нарушение прав человека», – сказал представитель госдепартамента, передает РИА «Новости».

Напомним, совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявлял, что США будут наблюдать за учениями. Между тем Иран пригрозил уничтожать разведывательные аппараты в районе учений с Россией.