Генетик: Приговор за изменение гена эмбриона в Китае станет уроком для других

Приговор китайскому генетику, изменившему геном эмбриона, станет уроком для других ученых, подобные опыты проводить не стоит, заявил газете ВЗГЛЯД профессор Сколтеха и университета Ратгерса (США), заведующий лабораториями Института молекулярной генетики и Института биологии гена РАН Константин Северинов.

Суд Китая приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам заключения и штрафу в 430 000 долларов за проведение незаконного эксперимента. Он изменил геном человеческих эмбрионов, защитив их от ВИЧ, который мог достаться детям от матери при рождении. Одна из женщин, участвовавшая в эксперименте, родила здоровых близнецов.

«Проблема проведения таких экспериментов с людьми этическая. Изменяется генетический материал, который потом будет меняться в поколениях, при этом нельзя гарантировать безопасность такого опыта, тем самым нарушается гиппократовский принцип «не навреди». А гарантировать, что изменения ни к чему плохому не приведут, никто не может», – объясняет Северинов.

С такими же экспериментами над животными никаких проблем не возникает, рассказывает эксперт. Млекопитающее с новым геном либо получается, либо нет. А успешный эксперимент может обезопасить животное от различных болезней.

Что же касается людей, то эксперимент проводят, по сути, без согласия младенца, и это проблема, рассуждает эксперт. Как решить ее, пока непонятно.

«Взрослых людей редактируют и сегодня, выполняя корректирование клеток пораженных тканей, таких как рак или мышечная дистрофия. Но эмбриональное редактирование связано с опасностями, масштаб которых невозможно оценить на сегодняшний момент. Поэтому такого рода опыты действительно не должны проводиться ни в каких странах», – говорит Северинов.

Генетик отказался оценивать строгость приговора Цзянькую, однако отметил, что этот приговор станет уроком для других ученых.

Летом 2017 года ученые из нескольких стран впервые успешно отредактировали геном человеческого эмбриона на ранней стадии развития, что позволило им исправить мутацию, которая приводила к неизлечимому заболеванию сердца.

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