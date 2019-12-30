Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.

«Crew Dragon должен быть технически готов и находиться на мысе Канаверал к февралю, но завершение всех проверок работы систем безопасности, вероятно, займет еще несколько месяцев», – передает ТАСС слова Маска.

В июле вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в течение следующего года США вновь отправит в космос американских астронавтов на американских ракетах со своей территории.

Напомним, 9 декабря президент и исполнительный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС намечается в феврале 2020 года.

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