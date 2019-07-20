США обещали вскоре отправить астронавтов к МКС на американских ракетах

В следующем году астронавтов будут отправлять к МКС на ракетах американского производства, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

«В течение следующего года мы вновь отправим в космос американских астронавтов на американских ракетах с территории США», – приводит его слова ТАСС.

Пенс также обещал, что США «вернутся на Луну» в течение пяти лет, а «следующим мужчиной и первой женщиной на Луне станут американские астронавты». По словам вице-президента США, уже «завершен» пилотируемый корабль Orion, который планируется использовать в лунной программе Artemis.

«Мы будем проводить недели и месяцы, а не дни и часы на поверхности Луны», – заверил Пенс, сообщив, что американцы планируют «исследовать и разрабатывать новые технологии» на Луне, «добывать воду из льда».

Кроме того, США считают, что «космические аппараты нового поколения» дадут возможность «достичь Марса не через годы, а через месяцы».

Напомним, по планам США, в мае состоится запуск к МКС первого после сертификации НАСА американского корабля с экипажем. Это будет либо Crew Dragon компании SpaceX, либо Starliner компании Boeing.

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