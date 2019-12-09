SpaceX назвала сроки отправки к МКС первого корабля с экипажем

Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС намечается в феврале 2020 года, заявила президент и исполнительный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.

«Мы надеемся на первый полет экипажа в феврале», – передает РИА «Новости» со ссылкой на портал spaceflightnow.com слова Шотвелл.

По ее словам, на 4 января планируется испытание системы аварийного спасения корабля Crew Dragon в реальном полете ракеты-носителя Falcon-9, после чего компания проанализирует данные, полученные в ходе теста.

Далее в течение месяца в НАСА пройдет оценка готовности ракеты, корабля и станции к первому полету Crew Dragon с экипажем. В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов корабль будет сертифицирован НАСА для штатных миссий на МКС.

Напомним, в июле вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в течение следующего года США вновь отправит в космос американских астронавтов на американских ракетах со своей территории.

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