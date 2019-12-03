Эстония отреагировала на отказ Турции защищать Прибалтику

Глава правительства Эстонии Юри Ратас выразил готовность обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом оборонные планы НАТО.

Он заявил, что «вместе с коллегами из Латвии, Литвы и Польши» готов провести переговоры с Эрдоганом на саммите НАТО в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на Коммуникационное бюро правительства Эстонии.

Ратас заверил, что все страны НАТО «защищены». Он сказал, что пересмотр и обновление планов «является совершенно нормальным и обычным».

Глава кабмина Эстонии заверил, что «нет противостояния с Турцией в вопросе обновления оборонных планов для региона».

Таллин с союзниками по НАТО «работает» над одобрением обновленных оборонных планов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о демонстративном нежелании Анкары поддержать планы НАТО по защите Польши и Прибалтики от «нападения России».

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