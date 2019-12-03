«Молодежка ОНФ» отправилась на помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области

Сводный отряд «Молодежки ОНФ» из Республики Тыва и Красноярского края приступил к работе в трех наиболее удаленных районах Иркутской области, где активисты будут оказывать адресную помощь пострадавшим от наводнения летом 2019 года в заготовке дров на зиму.

Более 20 участников команды поделены на группы, каждая из которых работает на отведенной территории в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах, сообщается на сайте ОНФ.

«Летом мы с командой уже помогали обустраивать минерализованные полосы и производить опашку населенных пунктов в Иркутской области. Еще тогда я увидел, в каких условиях живут люди в райцентрах. В основном в селах остались жить одинокие пенсионеры, инвалиды и матери-одиночки. Им необходима наша помощь. Поэтому, когда я увидел сообщение о том, что нужны добровольцы, не раздумывая начал собирать вещи», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» Сонан Буян.

За две предыдущие недели отряды «Молодежки ОНФ» заготовили 600 кубометров дров нуждающимся. Обеспечение дровами производилось из расчета 10 куб. м на одну заявку.

Помимо оказания помощи населению в подготовке дров на зиму «Молодежка ОНФ» организовала мобильные юридические бригады, где каждый может бесплатно проконсультироваться по вопросам правовой защиты. Юридические пункты также работают в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах.

Присоединиться к добровольцам и помочь жителям пострадавших от наводнения районов подготовиться к зиме может любой желающий. Для этого необходимо оставить свои имя и мобильный телефон в сообществе «Молодежки ОНФ» в социальной сети «ВКонтакте».