США признали неэффективность антироссийских санкций

Заместитель Госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Соединенные Штаты не смогли достичь основных целей санкциями против России.

«Эта работа не завершена. Мы не достигли своих главных целей. Может существовать эффект сдерживания, который сложно измерить. Нужно время», – передает его слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что США могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года.

О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах. Так, в октябре об этом говорил экс-президент Франции Франсуа Фийон, а в сентябре премьер Чехии Андрей Бабиш отметил, что санкции в отношении России не привели к ожидаемому эффекту.

Санкции США и ЕС против России начали вводить из-за ситуации на Украине и воссоединения с Крымом. В России неоднократно отмечали, что экономика страны смогла адаптироваться к ограничениям, а сами западные страны понесли потери из-за санкций.