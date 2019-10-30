Экс-премьер Франции Фийон заявил о неэффективности антироссийских санкций

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что санкции против России не достигают своей цели.

«Я хочу сказать пару слов об отношениях Европы и России. Ошибки в наших действиях привели к кризису на Украине и к новой холодной войне. Европейцы следуют за политикой Вашингтона и не могут видеть, что, когда мы выводим Россию на периферию политики, обостряется российский национализм, и Россия поворачивается к Китаю и к другим», – передает РИА «Новости» слова Фийона на четвертом европейско-арабском саммите в Афинах.

«Это не значит, что мы должны принимать любое поведение со стороны российских властей, однако исключение из международного сообщества, международные санкции не имеют никаких шансов помочь России и лишь ведут к большей радикализации», – сказал он.

Он добавил также, что противостояние между США и Китаем будет играть важнейшую стратегическую роль в геополитике в следующие 20 лет.

Фийон отметил также, что Китай может усилить стратегические ошибки США, которые своими действиями от Афганистана до Ирака не создают доверия, оставляют своих союзников, причем этот сценарий повторяется вновь и вновь, и эти ошибки американцев увеличивают хаос на Ближнем Востоке.

Экс-премьер Франции заявил также, что Европа должна оставаться единой, но идет по пути разделения и поворота каждого к своему маленькому государству.

«У нас есть Brexit. У нас требования независимости Каталонии. И почему этого не может быть послезавтра в Северной Италии? У нас силы крайне правых и ультраправых», – сказал Фийон.

По его словам, Европа должна сохранить влияние на мировом уровне, определить свои приоритеты, проводить самостоятельную политику.

«Европейцы не хотели ставить под сомнение соглашение с Ираном (по иранской ядерной программе). Но никто из европейцев не осмелился работать с Ираном, потому что боятся американских санкций. Американцы наши союзники, они разделяют большинство наших ценностей, но мы не должны быть в подчинении, зависимости у них», – сказал он.

Фийон отметил также, что кризисы нельзя решить силой, и надо выучить уроки Афганистана и Ливии.

В начале сентября сообщалось, что послы Евросоюза согласовали продление санкций против российских компаний и граждан России на полгода.

Также стало известно, в каких странах Европы больше всего недовольны антироссийскими санкциями.

23 сентября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что санкции ЕС в отношении России не привели к ожидаемому эффекту.

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