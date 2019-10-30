Экс-премьер Франции Фийон заявил о неэффективности антироссийских санкций

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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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Зеленскому пришлось подвергнуть насилию украинскую армию

Украина начала выполнять договоренности на донбасском фронте – и это всех удивилоФото: flickr.com/ministryofdefenceua
На линии противостояния между Украиной и непризнанными республиками Новороссии произошло поистине беспрецедентное событие. Разведение сторон, о котором так долго говорили и которое так долго срывалось, наконец-то в реальности началось. Каким образом Зеленский заставил своих военных подчиниться ему – и почему это так важно для украинского президента? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...

Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
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На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк, в 1991-93 гг - советник президента России
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...
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              Экс-премьер Франции Фийон заявил о неэффективности антироссийских санкций

              30 октября 2019, 07:54

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что санкции против России не достигают своей цели.

              «Я хочу сказать пару слов об отношениях Европы и России. Ошибки в наших действиях привели к кризису на Украине и к новой холодной войне. Европейцы следуют за политикой Вашингтона и не могут видеть, что, когда мы выводим Россию на периферию политики, обостряется российский национализм, и Россия поворачивается к Китаю и к другим», – передает РИА «Новости» слова Фийона на четвертом европейско-арабском саммите в Афинах.

              «Это не значит, что мы должны принимать любое поведение со стороны российских властей, однако исключение из международного сообщества, международные санкции не имеют никаких шансов помочь России и лишь ведут к большей радикализации», – сказал он.

              Он добавил также, что противостояние между США и Китаем будет играть важнейшую стратегическую роль в геополитике в следующие 20 лет.

              Фийон отметил также, что Китай может усилить стратегические ошибки США, которые своими действиями от Афганистана до Ирака не создают доверия, оставляют своих союзников, причем этот сценарий повторяется вновь и вновь, и эти ошибки американцев увеличивают хаос на Ближнем Востоке.

              Экс-премьер Франции заявил также, что Европа должна оставаться единой, но идет по пути разделения и поворота каждого к своему маленькому государству.

              «У нас есть Brexit. У нас требования независимости Каталонии. И почему этого не может быть послезавтра в Северной Италии? У нас силы крайне правых и ультраправых», – сказал Фийон.

              По его словам, Европа должна сохранить влияние на мировом уровне, определить свои приоритеты, проводить самостоятельную политику.

              «Европейцы не хотели ставить под сомнение соглашение с Ираном (по иранской ядерной программе). Но никто из европейцев не осмелился работать с Ираном, потому что боятся американских санкций. Американцы наши союзники, они разделяют большинство наших ценностей, но мы не должны быть в подчинении, зависимости у них», – сказал он.

              Фийон отметил также, что кризисы нельзя решить силой, и надо выучить уроки Афганистана и Ливии.

              В начале сентября сообщалось, что послы Евросоюза согласовали продление санкций против российских компаний и граждан России на полгода.

              Также стало известно, в каких странах Европы больше всего недовольны антироссийскими санкциями.

              23 сентября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что санкции ЕС в отношении России не привели к ожидаемому эффекту.

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