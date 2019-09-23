Премьер Чехии констатировал неэффективность антироссийских санкций

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что санкции ЕС в отношении России не привели к ожидаемому эффекту.

«До сегодняшнего дня санкции не принесли ожидаемых результатов. Прежде всего мы должны помочь Украине в разрешении конфликта с Россией, затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту. Инициатива должна исходить от нас, европейцев», – сказал Бабиш в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

Он отметил, что влияние на Ближнем Востоке имеют Россия, Иран и США, а от потоков мигрантов этого региона страдает Европа. «Россия имеет влияние на Ближнем Востоке, оттуда беженцы прибывают в Европу. Все больше людей приезжают в Грецию из Турции. Страны, имеющие влияние на конфликты в регионе: США, Иран, Россия – не страдают от потока мигрантов в отличие от нас, европейцев», – пояснил он.

Кроме того, Бабиш высказался о необходимости увеличения активности ЕС в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке, уточнив, что на данный момент сообщество не предложило плана для разрешения ситуации в Сирии.

Также глава чешского правительства предположил, что Крым не вернется в состав Украины. «Я, кстати, думаю, что Крым не будет возвращен Украине. К сожалению, это надежда, вероятно, нереалистична. Однако это не означает, что мы должны ослабить давление на Россию», – сказал он.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что послы Евросоюза согласовали продление санкций против российских компаний и граждан России на полгода.

Также стало известно, в каких странах Европы больше всего недовольны антироссийскими санкциями.