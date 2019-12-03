Открылось движение транспорта над пещерой на трассе «Таврида» в Крыму

Над пещерой, найденной в Крыму при строительстве трассы «Таврида», открыто рабочее движение транспорта, сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

«До сегодняшнего дня машины на этом участке ехали в объезд по холму. Резкий подъем по объездной дороге был непростым для большегрузов, поэтому было важно закончить работы до прихода стабильных ночных заморозков. Запуск транспорта по трассе над пещерой позволит существенно улучшить безопасность, избежать пробок, периодически возникающих на временной дороге перед Зуей, и сократить время в пути», – цитирует Назарова РИА «Новости».

Над обнаруженной карстовой пещерой была установлена монолитная плита для прокладки трассы, ее строительство завершилось в октябре, в ноябре рабочие укрепляли сооружение.

Длина плиты, по которой проложена трасса над пещерой, составила 130 метров, ширина – 22,7 метра, а толщина – 1 метр. Ее возвели на фундаменте из 95 свай длиной от 27 до 40 метров.

На участке нанесена разметка, установлены элементы безопасности дорожного движения и барьерное ограждение. Движение транспорта над пещерой открыто на двух полосах.

Назаров напомнил, что движение по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя откроется в следующем сентябре.

Пещеру обнаружили летом прошлого года, в ней нашли останки мамонта, строительные работы были приостановлены. В ходе исследования пещеры учеными были обнаружены неизвестные микроорганизмы. Всего в крымской пещере «Таврида» ученым удалось найти более 20 видов древних млекопитающих и шесть видов птиц.