В крымской пещере «Таврида» сделали уникальные находки

В крымской пещере «Таврида» ученым удалось найти более 20 видов древних млекопитающих и шесть видов птиц, сообщил старший научный сотрудник, ведущий методист Зоологического музея им. М.И. Глобенко КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев.

По его словам, пока ведется строительство федеральной трассы в районе, где расположена пещера, систематически раскопки не проводятся. При этом ученые активно работают над материалами, которые удалось обнаружить еще в первые месяцы после открытия пещеры в прошлом году, передает РИА «Новости».

«Из тех материалов, что мы собрали, мы описали более 20 видов млекопитающих и шесть видов птиц», – сказал Старцев.

В частности, палеонтологи описали гигантского страуса, верблюда в полтора раза выше современного, эласмотерию – огромного носорога с высоким рогом на лбу, высота которого достигала двух с половиной метров, а длина туловища до пяти метров, вес – четыре-пять тонн.

Еще ученые определили, что в пещере обитали хищники, в том числе гигантская гиена, саблезубые кошки, волки, лисы, медведи.

«Там в разное время, а может и параллельно, было логово различных хищников. Накопление останков – это их следы деятельности. Большинство костей погрызено, поцарапано, целых скелетов там не найти, это все пищевые остатки», – отметил Старцев.

Он уточнил, что возраст останков пока определяется, но, предположительно, им около полутора-двух млн лет. В свою очередь, пещера образовалась пять-семь млн лет назад.

Кроме того, рядом с крымской пещерой ученые нашли новые возможные подземные пустоты.

По словам председателя совета Российского союза спелеологов Геннадия Самохина, результаты были получены путем проведения геофизических исследований.

«Очень похоже, по всем полученным данным, что там есть новые пустоты – крупные неизвестные галереи этой же системы. Полученная картинка, по аналогии с открытой пещерой, дает право провести аналогии и говорить о существовании, с большой долей вероятности, новых пустот», – сказал Самохин.

Он также отметил, что протяженность пещеры может возрасти в несколько раз.

«Я уверен, что мы найдем еще очень большую сетку пустот и пещера будет не 1300 метров, а километров 10. Это с большой долей вероятности, а, может быть, даже и больше. Это большая пещера, которую нам предстоит найти, и мы ее найдем», – сказал спелеолог.

Еще одной уникальной находкой стали фосфатные минералы. Поскольку раньше пещера использовалась летучими мышами, при соприкосновении разложившихся остатков их помета с породами пещеры образовалась тонкая кора минералов.

«Здесь еще все это развивается. Мы стараемся объяснить продолжающиеся процессы. Мы еще не знаем всю минералогию. Это уникальное образование», – сказал Самохин.

По его словам, из-за того, что пещера долгое время была законсервирована, минералы хорошо сохранились.

Ранее сообщалось, что при строительстве трассы «Таврида» были обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса.

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