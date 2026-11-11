НОМ: Выборы в Госдуму и региональные парламенты прошли прозрачно и легитимно

Tекст: Вера Басилая

По отсутствию законно подтвержденных нарушений в этом году достигнут более высокий уровень чистоты голосования. В приграничных регионах наблюдатели выступали гарантами безопасности на избирательных участках, сообщили в ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

«Как представитель системы общественного наблюдения, считаю, что выборы 2026 года прошли в полной мере прозрачно», – заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области, член ОП России Павел Покровский.

Он отметил серьезную сменяемость и омоложение персонального состава Госдумы и региональных заксобраний. По его словам, значительное число избранных депутатов из числа участников специальной военной операции гарантирует удовлетворение интересов этой категории граждан при принятии законов.

Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев добавил, что состав избранных парламентов сбалансирован по соотношению опытных депутатов и новых лиц. Он подчеркнул, что граждане позитивно воспринимают состоявшиеся выборы и их результаты.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Белгородской области Ирина Борисова указала на высокий уровень организации избирательной кампании в приграничных территориях. Она уточнила, что граждане сделали свой выбор осознанно, несмотря на террористические атаки ВСУ и информационные вбросы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду члены экспертного совета ассоциации «Независимый общественный мониторинг» отметили высокую электоральную активность россиян и масштабный контроль за ходом голосования.

В субботу член ЦИК России Алена Булгакова заявила о сокращении числа жалоб на возможные нарушения избирательного законодательства в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

В сентябре политолог Павел Данилин назвал ветеранов СВО крупнейшей профессиональной группой в нынешнем парламенте.