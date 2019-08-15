В крымской пещере «Таврида» найдены неизвестные микроорганизмы

Ученые обнаружили неизвестные микроорганизмы в крымской пещере «Таврида», сообщил председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.

Ранее в пещере были найдены уникальные фосфатные минералы. Оказалось, что они «пронизаны живыми организмами – микробами», передает РИА «Новости».

«Это такие своеобразные «чужие». Откуда эти бактерии взялись, предстоит выяснить. Взятые пробы и проведенные анализы пока не дали никаких ответов», – сказал Самохин.

В Крым направят специальную группу микробиологов из Уральского отделения РАН, которая займется изучением микроорганизмов.

По словам спелеолога, к концу августа будет открыт новый вход в пещеру. Это даст возможность продолжить исследования, которые были временно приостановлены из-за строительства трассы «Таврида».

Ранее в крымской пещере «Таврида» ученым удалось найти более 20 видов древних млекопитающих и шесть видов птиц.

Также были обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса.

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