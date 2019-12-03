В Подмосковье нашли свалку бочек с серной кислотой

Жители Московской области нашли в лесу недалеко от Пушкино свалку бочек и бутылок с токсичными веществами, в том числе серной кислотой, сообщили СМИ.

Изначально сообщение о свалке токсичных веществ появилось в соцсетях. По данным одного из пользователей, бочки и бутылки с серной кислотой, бензолом, концентратом моющих средств нашли в лесу на территории Царевского сельского поселения, по дороге к коттеджному поселку «Озеро белых лилий», сообщает «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе администрации городского округа сообщили, что на место выехали сотрудники Пушкинского аварийно-спасательного отряда, которые подтвердили наличие свалки.

«Спасатели доложили об этом факте в администрацию муниципалитета, МЧС и полицию. Подана заявка на привлечение специализированной организации ПСО-26 (химотряд) для определения опасности данных веществ», – сообщили в пресс-службе.

Если опасность веществ подтвердится, то будет привлечена специализированная организация для утилизации отходов. В противном случае свалку уберут силами отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды местной администрации.