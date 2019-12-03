Трамп обвинил Обаму в сделке России и Турции по С-400

В том, что Турция закупила российские системы ПВО С-400, виновна администрация Барака Обамы, утверждает президент США Дональд Трамп.

«Администрация Обамы пообещала Турции ракеты Patriot, но не продала им. Она не поставила Турции ракеты. И через какое-то время Турция купила российские системы», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Турция приобрела самолеты F-35 на миллиарды долларов.

«Она не купила их в России или Китае, потому, что Турции нужны лучшие самолеты в мире», – сказал Трамп.

Президент Турции утверждает, что после поставок С-400 Анкара получила огромные проблемы с поставками F-35, в связи с чем им, возможно, придется обращаться за самолетами к России или Китаю.

«Она заказала множество F-35, но теперь Вашингтону будет трудно их поставить. Возможно, им придется теперь обращаться за самолетами к России или Китаю», – сказал президент США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что альянс продолжит искать решение по ситуации с приобретением Турцией систем С-400.

«Российские системы не будут интегрированы в общую противовоздушную оборону альянса. Потому что эти российские системы не могут работать вместе с системами НАТО, конечно», – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, он приветствует факт продолжения переговоров между США и Турцией по альтернативным системам Patriot.

«Также некоторые союзники разместили в Турции свои системы Patriot. То есть мы занимаемся этим вопросом и постараемся найти способ решить», – сказал генсек НАТО.

Он заявил, что данная ситуация «создает некоторое проблемы» в альянсе.

Напомним, Трамп даже предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте Турции с НАТО.