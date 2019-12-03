Японский зонд отправился с астероида Рюгу на Землю

Космический зонд «Хаябуса-2», созданный в Японии, запустил главные ионные двигатели, чтобы добраться до Земли и доставить пробы с астероида «Рюгу», сообщило японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Зонду предстоит преодолеть 250 млн километров, такое расстояние он должен пройти за год, отметили в JAXA, передает РИА «Новости». Зонд запустили пять лет назад, 13 ноября он покинул астероид, попутно аппарат снимал его поверхность.

В ноябре-декабре 2020 года зонд сбросит на Землю капсулу с образцами пород Рюгу над пустыней в Австралии, после чего японские ученые начнут изучать его состав, отметил телеканал NHK.

В случае, если в породе найдут органические вещества, это может пролить свет на происхождение солнечной системы и жизни на Земле. Пробы были взяты в глубинных породах Рюгу с помощью взрыва.

Ранее сообщалось, что зонд нашел на астероиде Рюгу потенциальные компоненты воды.