Японский зонд обнаружил на астероиде Рюгу потенциальные компоненты воды

Космический зонд «Хаябуса – 2» («Сокол – 2») обнаружил на астероиде Рюгу обилие минералов с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой, говорится в докладе Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

По данным Киодо, открытие было сделано после исследования поверхности астероида с помощью спектрографа. Доклад подготовлен JAXA при участии ряда ведущих университетов Японии для международного научного журнала Science, передает ТАСС.

Напомним, в конце февраля космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») совершил успешную посадку на астероид Рюгу («Дворец дракона»), находящийся на расстоянии 340 млн км от нашей планеты, между Землей и Марсом.

В рамках исследования зонд выстрелил по астероиду металлическим стержнем, после чего собрал осколки породы специальным пылесосом.