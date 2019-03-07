Обнародовано видео стрельбы японским зондом по астероиду Рюгу

Японское космическое агентство JAXA обнародовало видеозапись уникальной операции, в ходе которой исследовательский зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2»), находящийся на расстоянии 340 млн км от Земли, совершает посадку на астероид Рюгу («Дворец дракона») и стреляет в него металлическим стержнем.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Японского космического агентства JAXA.

По словам японских специалистов, зонд опустился на высоту около одного метра от поверхности астероида, после чего совершил выстрел в него металлическим стержнем.

Разлетевшиеся осколки Рюгу аппарат всосал специальным пылесосом, имеющимся на борту зонда. После выстрела космический аппарат отскочил от Рюгу, резко набрав высоту.

Напомним, «Хаябуса-2» совершил посадку на астероид Рюгу в конце февраля.