Японский космический зонд совершил посадку на астероид

Космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») совершил успешную посадку на астероид Рюгу («Дворец дракона»), находящийся на расстоянии 340 млн км от нашей планеты, между Землей и Марсом, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Зонд удалось посадить на заранее выбранную относительно ровную площадку шириной 6 метров, расположенную у экватора астероида диаметром около 900 метров, передает ТАСС.

Космический аппарат весом около 600 кг выполнил посадку самостоятельно, так как огромное расстояние до Земли и большая задержка сигнала не позволили управлять процессом в режиме реального времени. Спуск аппарата с орбиты высотой примерно 20 км начался в четверг.

Согласно плану миссии, «Хаябуса-2» должен взять образцы пород астероида, после чего стартовать с поверхности этого небесного тела и вновь выйти на его орбиту.

Планируется, что до конца года аппарат совершит еще две посадки на Рюгу. Ориентировочно в ноябре или декабре 2019 года зонд сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. В 2020 году он должен вернуться на Землю.

Ученые рассчитывают найти на астероиде породы, сохранившиеся в неприкосновенности со времени рождения Солнечной системы, а также обнаружить следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Напомним, в июне прошлого года японский зонд «Хаябуса-2» после трехлетнего космического полета достиг орбиты астероида Рюгу.