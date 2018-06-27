Зонд «Хаябуса-2» приблизился к астероиду Рюгу

Японский зонд «Хаябуса-2» после трехлетнего путешествия в космосе приблизился к астероиду Рюгу на расстояние 20 км, сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Зонд был запущен в 2014 году и за три с половиной года преодолел расстояние в 3,2 млрд километров, передает РИА «Новости». Астероид Рюгу находится от Земли на расстоянии 2,8 млрд километров и имеет диаметр 900 метров.

Зонд будет находиться вблизи астероида полтора года, за которые три раза попытается взять пробы грунта. Первая попытка будет предпринята этой осенью.

Орбита Рюгу проходит вблизи орбит Земли и Марса, что позволяет ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ.

Напомним, 14 декабря 2015 года японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») после смены орбиты без внештатных ситуаций направился к небольшому астероиду, на котором возьмет пробы грунта.