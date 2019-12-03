В России вдвое сократилось число заключенных

В России за 20 лет число заключенных уменьшилось вдвое, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.

«По состоянию на 1 ноября в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 530 тыс. лиц. При этом с 1 января количество таких лиц уменьшилось на 33 тыс. или на 6% с 563 тысяч. А с 1 января 1999 года уменьшилось в два раза – с 1 млн 60 тысяч», – уточнил Лебедев, передает ТАСС.

Он отметил, что за девять месяцев текущего года суды провели рассмотрение 79 тыс. ходатайств об аресте обвиняемых, 71 тыс. из них удовлетворили. Этот показатель на 6 тыс. меньше, чем в предыдущем году.

Также сократилось число осужденных в особом порядке.

«Следует отметить, что количество лиц, осужденных в особом порядке судебного разбирательства (когда обвиняемый соглашается с предъявленным обвинением и суд не исследует доказательства –) в этом году значительно сократилось – на 87 тыс. (подсудимых за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) или на 11%», – пояснил председатель ВС.

В этом порядке все еще выносится большинство судебных решений по уголовным делам. За девять месяцев 2019 года в особом порядке рассмотрели дел в отношении 344 тыс. подсудимых, что составило 57% от общего количества.

«И тем не менее, даже в этом порядке судебного разбирательства судами прекращены дела в отношении 56 тыс. или 16%», – указал Лебедев.