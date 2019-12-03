В промзоне Петербурга начался крупный пожар

В промышленной зоне на юге Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 12000 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 02.13 3 декабря 2019 года поступила информация о том, что по адресу Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 54, в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров произошел пожар. Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций», – приводит сообщение пресс-службы МЧС России ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что ангар расположен в промышленной зоне в складских помещениях. «В 02.59 ранг пожара увеличен до номера 4. К месту следует пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория», – сообщили в МЧС.

К ликвидации пожара привлечено 49 единицы техники, «к месту направлен дополнительно еще один пожарный поезд», добавили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, в октябре пожарный поезд привлекали к тушению склада в Москве.