В Белоруссии выразили надежду на переговоры Путина и Лукашенко до конца года

Москва и Минск пока не согласовали интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам, сообщил первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Поэтому надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран и они определят определенные развязки по этим темам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

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В Кремле ранее сообщили, что до Нового года может состояться телефонный разговор российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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