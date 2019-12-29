Стали известны подробности смерти в Москве прикованной к кровати украинки

Девушка, тело которой обнаружили в Москве пристегнутым наручниками, была гражданкой Украины, у нее имелась регистрация в российской столице, пишут СМИ.

Труп 27-летней девушки, прикованной наручниками к спинке кровати, обнаружили в субботу в московском отеле. Также в комнате обнаружили пакет с неизвестным веществом.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на администратора отеля, девушка была гражданкой Украины, но у нее имелась московская регистрация. Девушка прибыла в отель вместе со спутником около 05.00 мск в субботу, 28 декабря. Номер был снят до 10.00. По информации издания, мужчина покинул номер полтора часа спустя.

В настоящее время, сообщает газета, правоохранители разыскивают предполагаемого спутника девушки.