Болельщики атаковали Instagram капитана команды Канады после инцидента с гимном России

Российские и канадские болельщики атаковали Instagram капитана национальной команды Канады Баррета Хэйтона, который не снял шлем во время исполнения гимна России после победы российской сборной в матче против Канады на молодежном чемпионате мира.

После инцидента под фотографией Хэйтона в Instagram появилось множество комментариев со смайликом, изображающим клоуна, а также оскорбительные высказывания. Российские болельщики отправляли хоккеисту текст гимна России и просили «вести себя достойно, даже когда проигрываешь».

Однако многие русскоязычные и англоговорящее фанаты призвали не оскорблять Хэйтона, так как его поступок был ошибкой. Они выразили надежду, что спортсмен в будущем не будет совершать таких промахов.

Позже Хэйтон и Федерация хоккея Канады принесли извинения российской команде, россияне извинения приняли, сообщил помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов, передает ТАСС.

Напомним, сборная России победила канадцев на молодежном чемпионате мира со счетом 6:0. Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России, после чего игроки российской сборной отказались пожимать ему руку.