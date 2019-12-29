Молодежная сборная России по хоккею отказалась жать руку капитану команды Канады

Игроки сборной России по хоккею после победы над командой Канады на молодежном чемпионате мира не стали пожимать руку капитану канадцев Баррету Хэйтону.

Поскольку победу одержала команда России, то был исполнен российский гимн, во время которого Хэйтон не снял шлем, пишет «Чемпионат».

Россияне во время исполнения гимна указали судьям на поведение канадца, а капитан сборной России Григорий Денисенко даже поехал в сторону соперников. Денисенко остановили судьи.

Позднее Хэйтон и Федерация хоккея Канады принесли извинения, передает ТАСС.

Хэйтон сказал, что «пытался проанализировать прошедший матч» и «поэтому во время гимна был потерян». Он подчеркнул, что российские хоккеисты «провели великолепную игру». Хэйтон отметил, что его «ошибка не должна умалять их заслуг».

Федерация хоккея Канады заверила, что «с огромным уважением относится к Федерации хоккея России, ее игрокам, тренерам, руководству и болельщикам». Она ожидает того же от канадских хоккеистов.

Напомним, сборная России победила со счетом 6:0. Никогда прежде российской молодежной сборной по хоккею не удавалось так крупно разгромить канадцев на ЧМ.