МОК не исключил пересмотра дел оправданных в суде российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что дела российских спортсменов, которых ранее оправдали в Спортивном арбитражном суде (CAS), могут быть пересмотрены.

«В настоящее время все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации», – сообщили в пресс-службе МОК, передает РИА «Новости».

В 2018 году в прошлом году комиссия МОК пожизненно отстранила от Олимпиад 43 российских спортсменов, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. CAS, рассмотрев 39 апелляций, полностью оправдал 28 россиян, с оставшихся 11 был снят пожизненный запрет на участие в Играх.