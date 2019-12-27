Путин направил соболезнования сыну Волчек

Президент Владимир Путин направил соболезнования Денису Евстигнееву, сыну Галины Волчек.

Глава государства уверен, что художественного руководителя театра «Современник» любили миллионы не только за работы в театре и кинематографе, но и творческую смелость.

«Галина Борисовна Волчек была уникально талантливым и душевно щедрым человеком, настоящим тружеником и творцом. Ее искренне любили миллионы людей за замечательные работы в кинематографе, удивительное обаяние и доброжелательность и, конечно, за творческую смелость и готовность твердо отстаивать свои идеалы, за безграничную преданность высоким художественным принципам легендарного «Современника», служению которому она посвятила себя и всю свою жизнь», – передает ТАСС текст телеграммы Путина.

«Кончина Галины Борисовны Волчек – огромная, невосполнимая потеря для всех нас, для отечественной культуры, для родного театра и многочисленных воспитанников, которые, уверен, продолжат ее дело», – добавил президент России.

Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни. Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Напомним, ранее в пятницу источник в столичной мэрии сообщил, что народную артистку СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова – на участке № 5.