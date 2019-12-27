Глава НОК Японии рассказал об отказе Путина от шестого дана по дзюдо

Глава Олимпийского комитета Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита рассказал, как президент России Владимир Путин отказался от красно-белого пояса и шестого дана по дзюдо.

«Он провел демонстрацию, очень технично на высоком уровне, надо сказать. Когда он закончил, директор «Кодокана» хотел дать Путину 6-й дан. У президента сейчас черный пояс. А 6-й дан – это красно-белый пояс. Он протянул Путину этот пояс и попросил завязать. Но Путин отказался. Все в зале были немного разочарованы этим отказом. Тогда Путин взял микрофон и сказал: «Я – дзюдоист. Я прекрасно понимаю всю тяжесть этого дана и этого пояса. К сожалению, я пока не достиг того уровня, когда можно носить это пояс. Вот вернусь домой, буду больше тренироваться и тогда стану соответствовать этому поясу». В зале раздались аплодисменты», – передает РИА «Новости» слова Ямаситы.

Он добавил также, что не хотел бы драться с российским президентом.

«Я никогда не думал о Путине как о возможном сопернике по дзюдо. Он немного старше меня. Но он же не только дзюдо занимается. В последнее время занимается хоккеем, плаванием, горными лыжами. Он очень натренирован. Я никогда не думал о том, чтобы победить его в дзюдо», – сказал Ямасита.



«Я бы не хотел с ним драться! Я хочу дружить. Я хочу всегда быть с ним в хороших (это слово Ямасита говорит по-русски – прим.ВЗГЛЯД) отношениях», – смеясь, добавил знаменитый японский дзюдоист.

Напомним, 16 декабря 2016 года Путин и Абэ посетили Центр восточных единоборств «Кодокан». Глава российского государства и руководитель японского правительства смогли понаблюдать за показательными выступлениями спортсменов. Путин пообщался со своим добрым знакомым – олимпийским чемпионом по дзюдо Ясухиро Ямаситой. Они обсудили показательные выступления.

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