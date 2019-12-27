Эксперт назвал большое число выживших в катастрофе Fokker 100 под Алма-Атой «огромным везением»

Ситуацию с Fokker 100 можно назвать огромным везением для выживших. К такому выводу пришел заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, комментируя крушение в районе Алма-Аты самолета авиакомпании Bek Air с почти сотней человек на борту.

«Ситуацию с самолетом Fokker 100, который использовался одной из казахстанских авиалиний, можно назвать огромным везением для тех пассажиров, которые выжили. Потому что когда самолет набирает высокую скорость и принимает соответствующую аэродинамическую конфигурацию – его падение, как правило, приводит к полному разрушению и пожару. Здесь этого не произошло», – пояснил бывший замминистра Гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

«Кроме того, повезло и с тем, что самолет столкнулся с домом, где никого не было. Потому для выживших – это большое везение», – добавил эксперт.

Он также напомнил, что Fokker 100 является ближнемагистральным узкофюзеляжным самолетом, производившимся в Нидерландах с 1986 по 1997 год. Самолет, вмещающий до 107 пассажиров, предназначен для коротких и средних рейсов.

По состоянию на 27 декабря 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 16 самолетов Fokker 100. Всего в этих происшествиях погибли 183 человека.

Для Казахстана это не первое происшествие с Fokker 100. Ранее в 2016 году аналогичный самолет сел в аэропорту Нур-Султана с невыпущенным передним шасси. Тогда никто не пострадал, однако сам лайнер получил серьезные повреждения.

«При этом сам по себе самолет хороший, аварийность у него действительно низкая. Но в России Fokker 100 не используется из-за того, что у нас не распространены короткие рейсы. У нас совсем другая протяженность авиалиний, другие аэродромы, потому авиакомпании отдают предпочтение тем самолетам, которые пригодны для российского рынка», – резюмировал Смирнов.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air с почти сотней человек на борту в пятницу вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнул в районе жилого сектора. Россиян на борту самолета не было.

Жертвами катастрофы стали 12 человек, 49 госпитализированы. Среди пострадавших есть граждане Украины и Китая.

Местные СМИ сообщают о гибели председателя совета генералов Казахстана Рустема Кайдарова.

Позже в правительстве Казахстана заявили, что самолет при взлете дважды коснулся хвостом взлетной полосы. При этом следствие считает возможными причинами крушения техническую неисправность и ошибку пилотов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД