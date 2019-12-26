В Таллине открыли монумент в честь советских воинов

В Таллине в четверг прошло открытие памятника советским воинам-освободителям, военнопленным и жертвам фашистов, сообщило посольство России в Эстонии.

«Расположенный на перекрестке ул. Вальдеку и Вильяндиского шоссе монумент был открыт после проведенного при финансовой поддержке посольства России в Эстонии капитального ремонта», – сообщили в дипмиссии, передает ТАСС.

Памятник поставили на месте танкового рва, куда нацисты во время оккупации города скидывали тела расстрелянных. Поисковики сообщали, что в этом месте лежат останки более 1,5 жертв.

«Перед собравшимися выступил советник-посланник посольства России в Эстонии Сергей Налобин, который отметил важность работы по уходу за советскими воинскими захоронениями для сохранения памяти о победе над фашизмом», – отметили в посольстве.

Сотрудники дипмиссии, военный атташе России в Эстонии Андрей Бережной, участники ветеранских и поисковых организаций возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, в начале декабря у нескольких памятников в Таллине прошла церемония в честь Неизвестного солдата.