За рубежом почтили память Неизвестного Солдата

В нескольких странах прошли памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата, цветы к памятникам возложили в Нидерландах, Азербайджане и Эстонии.

Собравшиеся на нидерландском мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Амерсфорт возложили цветы к установленному здесь обелиску и зажгли свечи в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях, передает ТАСС.

«На этом комплексе захоронены 865 человек, наших дедов разных наций со всего Советского Союза, – отметил организатор мероприятия Рауф Гусейнов. – И мы как их достойные внуки просто обязаны приходить сюда раз или два в году, собираться вместе и отдавать дань памяти их подвигу». «Да, нас сегодня собралось немного, – подчеркнул он. – Но я не хочу переносить дату, потому что считаю это неправильным. Мероприятия должны проходить именно в этот день».

Со своей стороны общественный деятель, директор фонда «Компас» Кристина фон Шмидт заметила, что хоть День Неизвестного Солдата является новой памятной датой в российском календаре, для соотечественников в Нидерландах он уже становится традицией. «Подвиг наших дедов забывать нельзя. Он остается всегда с нами, – сказала она. – Мы помним, чтим и гордимся».

Мемориальный комплекс «Советское поле славы» был открыт в 1948 году. На нем захоронено 865 советских солдат, погибших в Нидерландах в ходе Второй мировой войны. В 1975 году здесь был установлен обелиск, изготовленный в Советском Союзе из белого армянского мрамора. Он представляет собой десятиметровую колонну с надписью «Слава Героям, Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов». Уход за кладбищем осуществляют Фонд военных захоронений, посольство России в Нидерландах и Фонд «Советское Поле Славы». Последний также занимается поиском родственников погибших, организует для них посещение могил и проводит различные мероприятия для сохранения в Нидерландах памяти о советских солдатах.

В Азербайджане память воинов почтили в столице страны. Церемония прошла в парке, носящем имя известного советского разведчика, уроженца Баку Рихарда Зорге (1895-1944). Ее участники возложили цветы к установленному здесь мемориалу павших героев, зажгли свечи.

«Сегодняшняя акция организована Республиканским комитетом ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана совместно с землячеством казаков. К нам присоединились члены общественного движения «Волонтеры Победы», которые будут помогать в организации всех мероприятий, приуроченных с 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – сказала координатор движения «Бессмертный полк» в Азербайджане Виктория Кабанадзе. По ее словам, возложение цветов к памятникам героям войны пройдет и в других местах азербайджанской столицы, а в школах состоятся уроки памяти.

«Думаю, что такие акции очень важны особенно сейчас, когда некоторые круги пытаются пересмотреть историю Второй мировой [войны] и Великой Отечественной войны, исказить факты, принизить роль советского народа в обеспечении Победы. Наши граждане не должны забывать эту историю», – отметила она.

Председатель республиканского совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил страны Джалил Халилов также считает, что подобные акции необходимы для патриотического воспитания молодежи, недопущения искажения истории. 2Сейчас порой пытаются героизировать фашистов и их прислужников, оправдать их, ставят им памятники. С историей нельзя так обращаться. Пока живы ветераны Великой Отечественной войны (в Азербайджане их осталось 420 человек), они должны доводить правду о войне, героизме всех народов Советского Союза, спасших мир от фашизма, до молодежи. Молодежь должна гордиться своими предками, победившими в войне», – сказал Халилов. Он также подчеркнул, что ветеранская организация Азербайджана считает необходимым восстановление атмосферы дружбы народов, которая помогла в годы войны добиться Победы.

«Мы хотим, чтобы накануне 75-летия Победы все конфликты на постсоветском пространстве были урегулированы и мы встретили этот великий праздник в условиях мира, взаимопонимания и сотрудничества», – сказал он. По мнению Халилова, акция в память о героях Великой Отечественной войны – еще одна возможность подчеркнуть большой вклад Азербайджана в Победу на фронте и в тылу.

В свою очередь участвовавшая в церемонии представительница землячества казаков в Азербайджана Людмила Муталипова отметила, что подвиг героев войны не должен быть забыт. «Мы пришли сегодня возложить цветы к этому мемориалу, потому что память о людях, погибших в годы войны, всегда живет в нашем сердце», – сказала она. Муталипова отметила, что ее отец сражался на фронтах Великой Отечественной войны и дошел до Берлина, а двое его братьев погибли.

«Так что все это мне очень близко. Мы всегда должны хранить память о героях войны. Они шли на фронт, думая только об одном – защитить Родину. Нельзя допустить, что молодое поколение забыло их подвиг, не знало, кому оно обязано сегодняшней мирной жизнью», – добавила она.

В День Неизвестного Солдата общественные деятели из Эстонии почтили память безымянных жертв нацистского режима. К памятным местам были возложены цветы и венки, был зажжён символический Вечный огонь.

В Эстонии церемония в память о погибших прошла на нескольких объектах в Таллине, пишет «Sputnik Эстония».

Начался путь общественных активистов на Военном кладбище Таллинна – у памятника Павшим во Второй мировой войне (известного как Бронзовый солдат).

У подножия монумента была установлена звезда с Вечным огнем и возложены цветы.

Хотя День Неизвестного Солдата – памятная дата в России, а не в Эстонии, объяснил член правления объединения «Российские соотечественники Европы» Алексей Есаков, она актуальна для обеих стран, да и вообще для всех стран, которые принимали участие во Второй мировой войне. В те жестокие годы погибло очень много людей, и места захоронения большого числа из них остаются неизвестными. Геройские имена защитников родины не увековечены.

«Наш долг – найти каждого из них, узнать о его судьбе, вспомнить о нем и помнить о нем», – сказал Есаков. Он отметил, что для Эстонии День Неизвестного Солдата актуален еще и потому, что в стране шли по-настоящему ожесточенные бои, а также была фашистская оккупация, действовали концлагеря. И советские воины, и мирные жители пособниками нацизма уничтожались массово, без разбора.

«Фашисты часто уничтожали даже скелеты погибших, дробили кости буквально в порошок, чтобы замести следы», – подчеркнул Алексей Есаков.

Подтверждение фашистской жестокости – многочисленные братские могилы, которые можно увидеть во всех регионах страны.

«Отдельного мемориала Неизвестному солдату в Эстонии нет. Но любую братскую могилу, захороненные в которой люди не перечислены поименно, вполне можно считать таким памятником», – добавил Есаков.

Далее путь активистов и лежал к такому захоронению – в таллиннский район Нымме на кладбище Лийва, где покоятся с миром 164 советских военнопленных. И там, в заснеженном кладбищенском лесу, вспыхнул Вечный огонь.

«Мне сегодняшняя дата очень близка, потому что у меня было два дяди, которые погибли на фронте. Но где, когда и как – неизвестно. Они остались неизвестными солдатами. Война оставила множество жертв, люди были зарыты где попало – в бывших окопах, в лесу и в других местах, которые были затем забыты», – сказал соратник Алексея Есакова Сергей Чаулин.

По его словам, такие памятные даты очень нужны в современном эстонском обществе, чтобы жители Эстонии осознавали опасность войны и не допускали ее повторения.

«Недавно слышал высказывание, что война – это благо для человечества: чтобы поголовье чуть ли не скота было возобновляемо, чтобы не застаивалась кровь. Некоторые люди уже не понимают, насколько ужасна война», – с сожалением отметил Чаулин.

Третий посещенный объект, к которому возложили цветы и возле которого зажгли символичный Вечный огонь, находился неподалеку от кладбища Лийва. Правда, сейчас этот памятник павшим в борьбе с фашизмом находится на реставрации, которую реализует посольство России в Эстонии. Поэтому гвоздики повесили прямо на окружающий место увезенного на реставрацию памятника забор.

Координатор организации «Волонтеры победы» в Эстонии Анна Германович, которая также была в числе участников приуроченных к Дню Неизвестного Солдата памятных церемоний, рассказала Sputnik Эстония, что важно хранить верную память об истории, которую часто пытаются сфальсифицировать.

Необходимым элементом сохранения памяти является не только содержание исторических объектов в должном виде, но и привлечение молодежи.

«Мы – молодые активисты и постоянно участвуем в таких мероприятиях. Считаю важным напоминать своим ровесникам о том, что происходило в годы войны на самом деле. В январе-феврале 2020 года, к примеру, нашей организацией запланировано несколько исторических квестов и интеллектуальных игр по тематике Второй мировой войны», – сообщила Германович.