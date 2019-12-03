За рубежом почтили память Неизвестного Солдата

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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 19:54  |  vz.ru
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Первый трубопроводный российский газ пошел в Китай Фото: gazprom.ru
Спустя шесть лет после подписания сенсационного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай до сих пор так и не договорились?  Подробности...
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Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
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Россия увидит врага далеко в Арктике

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территориейФото: mil.ru
По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России – гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения. Подробности...
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Зеленский продемонстрировал презрение к жителям Донбасса

Зеленский выбирает агрессивную риторику против жителей ДонбассаФото: president.gov.ua
Президент Украины выступил с программным интервью за несколько дней до встречи в «нормандском формате». Зеленский обозначил крайне противоречивое и порою даже презрительное отношение к тем, кто восстал с оружием против совершенного в Киеве переворота – жителям Донбасса. Какой рецепт взаимодействия с этими гражданами Украины предлагают действующие украинские власти? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...

Опыт «Дома-2» расширяет горизонты философии

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Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего – она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
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В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем

Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
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              За рубежом почтили память Неизвестного Солдата

              3 декабря 2019, 19:15

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              В нескольких странах прошли памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата, цветы к памятникам возложили в Нидерландах, Азербайджане и Эстонии.

              Собравшиеся на нидерландском мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Амерсфорт возложили цветы к установленному здесь обелиску и зажгли свечи в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях, передает ТАСС.

              «На этом комплексе захоронены 865 человек, наших дедов разных наций со всего Советского Союза, – отметил организатор мероприятия Рауф Гусейнов. – И мы как их достойные внуки просто обязаны приходить сюда раз или два в году, собираться вместе и отдавать дань памяти их подвигу». «Да, нас сегодня собралось немного, – подчеркнул он. – Но я не хочу переносить дату, потому что считаю это неправильным. Мероприятия должны проходить именно в этот день».

              Со своей стороны общественный деятель, директор фонда «Компас» Кристина фон Шмидт заметила, что хоть День Неизвестного Солдата является новой памятной датой в российском календаре, для соотечественников в Нидерландах он уже становится традицией. «Подвиг наших дедов забывать нельзя. Он остается всегда с нами, – сказала она. – Мы помним, чтим и гордимся».

              Мемориальный комплекс «Советское поле славы» был открыт в 1948 году. На нем захоронено 865 советских солдат, погибших в Нидерландах в ходе Второй мировой войны. В 1975 году здесь был установлен обелиск, изготовленный в Советском Союзе из белого армянского мрамора. Он представляет собой десятиметровую колонну с надписью «Слава Героям, Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов». Уход за кладбищем осуществляют Фонд военных захоронений, посольство России в Нидерландах и Фонд «Советское Поле Славы». Последний также занимается поиском родственников погибших, организует для них посещение могил и проводит различные мероприятия для сохранения в Нидерландах памяти о советских солдатах.

              В Азербайджане память воинов почтили в столице страны. Церемония прошла в парке, носящем имя известного советского разведчика, уроженца Баку Рихарда Зорге (1895-1944). Ее участники возложили цветы к установленному здесь мемориалу павших героев, зажгли свечи.

              «Сегодняшняя акция организована Республиканским комитетом ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана совместно с землячеством казаков. К нам присоединились члены общественного движения «Волонтеры Победы», которые будут помогать в организации всех мероприятий, приуроченных с 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – сказала координатор движения «Бессмертный полк» в Азербайджане Виктория Кабанадзе. По ее словам, возложение цветов к памятникам героям войны пройдет и в других местах азербайджанской столицы, а в школах состоятся уроки памяти.

              «Думаю, что такие акции очень важны особенно сейчас, когда некоторые круги пытаются пересмотреть историю Второй мировой [войны] и Великой Отечественной войны, исказить факты, принизить роль советского народа в обеспечении Победы. Наши граждане не должны забывать эту историю», – отметила она.

              Председатель республиканского совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил страны Джалил Халилов также считает, что подобные акции необходимы для патриотического воспитания молодежи, недопущения искажения истории. 2Сейчас порой пытаются героизировать фашистов и их прислужников, оправдать их, ставят им памятники. С историей нельзя так обращаться. Пока живы ветераны Великой Отечественной войны (в Азербайджане их осталось 420 человек), они должны доводить правду о войне, героизме всех народов Советского Союза, спасших мир от фашизма, до молодежи. Молодежь должна гордиться своими предками, победившими в войне», – сказал Халилов. Он также подчеркнул, что ветеранская организация Азербайджана считает необходимым восстановление атмосферы дружбы народов, которая помогла в годы войны добиться Победы.

              «Мы хотим, чтобы накануне 75-летия Победы все конфликты на постсоветском пространстве были урегулированы и мы встретили этот великий праздник в условиях мира, взаимопонимания и сотрудничества», – сказал он. По мнению Халилова, акция в память о героях Великой Отечественной войны – еще одна возможность подчеркнуть большой вклад Азербайджана в Победу на фронте и в тылу.

              В свою очередь участвовавшая в церемонии представительница землячества казаков в Азербайджана Людмила Муталипова отметила, что подвиг героев войны не должен быть забыт. «Мы пришли сегодня возложить цветы к этому мемориалу, потому что память о людях, погибших в годы войны, всегда живет в нашем сердце», – сказала она. Муталипова отметила, что ее отец сражался на фронтах Великой Отечественной войны и дошел до Берлина, а двое его братьев погибли.

              «Так что все это мне очень близко. Мы всегда должны хранить память о героях войны. Они шли на фронт, думая только об одном – защитить Родину. Нельзя допустить, что молодое поколение забыло их подвиг, не знало, кому оно обязано сегодняшней мирной жизнью», – добавила она.

              В День Неизвестного Солдата общественные деятели из Эстонии почтили память безымянных жертв нацистского режима. К памятным местам были возложены цветы и венки, был зажжён символический Вечный огонь.

              В Эстонии церемония в память о погибших прошла на нескольких объектах в Таллине, пишет «Sputnik Эстония».

              Начался путь общественных активистов на Военном кладбище Таллинна – у памятника Павшим во Второй мировой войне (известного как Бронзовый солдат).

              У подножия монумента была установлена звезда с Вечным огнем и возложены цветы.

              Хотя День Неизвестного Солдата – памятная дата в России, а не в Эстонии, объяснил член правления объединения «Российские соотечественники Европы» Алексей Есаков, она актуальна для обеих стран, да и вообще для всех стран, которые принимали участие во Второй мировой войне. В те жестокие годы погибло очень много людей, и места захоронения большого числа из них остаются неизвестными. Геройские имена защитников родины не увековечены.

              «Наш долг – найти каждого из них, узнать о его судьбе, вспомнить о нем и помнить о нем», – сказал Есаков. Он отметил, что для Эстонии День Неизвестного Солдата актуален еще и потому, что в стране шли по-настоящему ожесточенные бои, а также была фашистская оккупация, действовали концлагеря. И советские воины, и мирные жители пособниками нацизма уничтожались массово, без разбора.

              «Фашисты часто уничтожали даже скелеты погибших, дробили кости буквально в порошок, чтобы замести следы», – подчеркнул Алексей Есаков.

              Подтверждение фашистской жестокости – многочисленные братские могилы, которые можно увидеть во всех регионах страны.

              «Отдельного мемориала Неизвестному солдату в Эстонии нет. Но любую братскую могилу, захороненные в которой люди не перечислены поименно, вполне можно считать таким памятником», – добавил Есаков.

              Далее путь активистов и лежал к такому захоронению – в таллиннский район Нымме на кладбище Лийва, где покоятся с миром 164 советских военнопленных. И там, в заснеженном кладбищенском лесу, вспыхнул Вечный огонь.

              «Мне сегодняшняя дата очень близка, потому что у меня было два дяди, которые погибли на фронте. Но где, когда и как – неизвестно. Они остались неизвестными солдатами. Война оставила множество жертв, люди были зарыты где попало – в бывших окопах, в лесу и в других местах, которые были затем забыты», – сказал соратник Алексея Есакова Сергей Чаулин.

              По его словам, такие памятные даты очень нужны в современном эстонском обществе, чтобы жители Эстонии осознавали опасность войны и не допускали ее повторения.

              «Недавно слышал высказывание, что война – это благо для человечества: чтобы поголовье чуть ли не скота было возобновляемо, чтобы не застаивалась кровь. Некоторые люди уже не понимают, насколько ужасна война», – с сожалением отметил Чаулин.

              Третий посещенный объект, к которому возложили цветы и возле которого зажгли символичный Вечный огонь, находился неподалеку от кладбища Лийва. Правда, сейчас этот памятник павшим в борьбе с фашизмом находится на реставрации, которую реализует посольство России в Эстонии. Поэтому гвоздики повесили прямо на окружающий место увезенного на реставрацию памятника забор.

              Координатор организации «Волонтеры победы» в Эстонии Анна Германович, которая также была в числе участников приуроченных к Дню Неизвестного Солдата памятных церемоний, рассказала Sputnik Эстония, что важно хранить верную память об истории, которую часто пытаются сфальсифицировать.

              Необходимым элементом сохранения памяти является не только содержание исторических объектов в должном виде, но и привлечение молодежи.

              «Мы – молодые активисты и постоянно участвуем в таких мероприятиях. Считаю важным напоминать своим ровесникам о том, что происходило в годы войны на самом деле. В январе-феврале 2020 года, к примеру, нашей организацией запланировано несколько исторических квестов и интеллектуальных игр по тематике Второй мировой войны», – сообщила Германович.


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