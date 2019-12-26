В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу

В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«Мы все время получаем вопросы – как нам ездить в Краснодар. Это город, практически миллионник, ближайший от республики. Поэтому соединить такой город сообщением с Крымом достаточно интересно. Пока наши перевозчики рассчитывают потребность, пассажиропоток, насколько это будет экономически целесообразно», – цитирует Карпова РИА «Новости».

Он добавил, что соответствующее предложение направлено коллегам из другого региона. Помимо этого, обсуждается вопрос запуска пригородных поездов между Керчью и Анапой. По словам министра, поезд из Анапы сможет ходить даже до Феодосии.



«Анапа – Керчь мы рассматриваем сейчас. Если будет потребность до Феодосии – возможно», – отметил Карпов.

В понедельник президент Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

В среду первый поезд из Петербурга в Крым прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. 26 декабря Первый поезд из Москвы в Крым прибыл на вокзал Симферополя.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.

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