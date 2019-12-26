Министр финансов США объяснил исчезновение 1,5 трлн долларов наличными

Американский министр финансов Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News ответил на вопрос об «исчезновении» 1,5 трлн долларов наличными, которых, по информации СМИ, не могут досчитаться мировые центральные банки.

Мнучина попросили объяснить «исчезновение» печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.

«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению главы американского финансового ведомства, «все хотят иметь на руках доллары», поскольку эта валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире.

Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.

Глава минфина добавил, что спрос на американскую валюту только увеличивается. «мире много Бенджаминов», – подытожил Мнучин, имея в виду, что на стодолларовой купюре изображен Бенджамин Франклин – один из отцов-основателей США.

Между тем на Западе отмечали успехи России в отказе от доллара.

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