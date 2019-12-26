Новак раскрыл детали соглашения России и Украины по транзиту

В договоренностях России и Украины по газу зафиксированы минимальные объемы транзита, сообщил министр энергетики Александр Новак. Он уточнил, что указанный объем может быть увеличен.

«Нужно понимать, что мы договорились о минимальных объемах транзита, фактически они могут быть больше: законодательство Украины позволяет нам бронировать мощности в течение всего года поквартально, помесячно и посуточно и быть более гибкими – варьировать поставки в зависимости от климатических условий и потребностей европейских потребителей», – сказал Новак в интервью РБК.

Министр уточнил, что стартовые переговорные позиции России и Украины были очень разными. Так, Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки. Москва же предлагала заключить контракт на срок от одного года до трех лет и прокачку 25-35 млрд куб. м в год.

Новак также сообщил, что договоренности Москвы и Киева по транзиту газа могут быть финализированы в ближайшие выходные.

Он заметил, что Россия готова рассмотреть возможность участия в финансировании модернизации украинской газотранспортной системы при соответствующем запросе со стороны Киева, но этот вопрос пока не обсуждался.

На ваш взгляд Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину? Как победу России

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Как победу обеих стран



Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель намекнул, что тариф для Газпрома за транзит российского газа в 2020-2024 годах по новому соглашению в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем, и компания будет ежегодно платить 3 млрд долларов.

Премьер Дмитрий Медведев заявлял, что газовый протокол между Россией и Украиной является компромиссным решением.