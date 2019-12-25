Путин запретил снижать планку целевых показателей по нацпроектам

Президент Владимир Путин заявил, что правительство не будет корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку.

Любые попытки «подогнать показатели» по нацпроектам до нужного уровня вредны, не нужны и недопустимы, подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

«Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, ну и практики такой раньше не было. Звучат предложения в этой связи скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы еще раз повторить: мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только первый шаг сделать – и все это вниз поедет. Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным», – сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Федеральным властям необходимо постоянно контактировать с регионами по реализации нацпроектов, содействовать им и приходить на помощь, добавил Путин.

Президент отметил, что механизмы финансирования нацпроектов «неритмичны и косны», а порой забюрократизированы.

Также Путин, говоря о реализации нацпроектов, отметил, что она проходит достаточно долго и неторопливо, в результате чего был упущен год.

Президент отметил, что некоторые важные показатели по нацпроектам не были достигнуты, в том числе по снижению смертности.

«В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. О чем идет речь? Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока это сделать не удалось», – пояснил Путин.

Он добавил, что за 10 месяцев 2019 года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 на 100 тыс. населения, а ожидалось по итогам 2019 года 575, смертность от новообразований составила 203,2 на 100 тыс. человек, ожидалось – 199,5.

Российский лидер потребовал профинансировать информационное сопровождение нацпроектов, чтобы люди больше знали о них, сообщает ТАСС. Глава государства также потребовал, чтобы чиновники всегда неукоснительно следовали интересам граждан.

В декабре глава государства в ходе большой пресс-конференции отверг возможность пересмотра целей нацпроектов.

Отметим, что в ходе реализации нацпроекта «Демография» в 2019 году назначены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере регионального прожиточного минимума ребенка, средний размер выплаты составил 11,2 тыс. рублей, около 580 тыс. семей получили сертификаты на материнский капитал при рождении второго ребенка.

По проекту «Жилье и городская среда» из аварийных домов переселили 24,5 тыс. человек, доля городов с благоприятной средой, где индекс качества городской среды выше 50%, достигла 25%.

Добавим, что в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году впервые введена двухэтапная диспансеризация населения и массовые профилактические осмотры, охватившие более 41% населения.

В 2019 году в рамках нацпроекта 80% медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы, к которым подключено 700 тыс. автоматизированных рабочих мест медицинских работников для организации и оказания медицинской помощи гражданам.