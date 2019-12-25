Эксперт объяснил, почему африканская страна осмелилась выгнать посла США

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25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:30  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока-1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

Посол Польши в Германии Юзеф Липски с Адольфом Гитлером в январе 1936-гоФото: szukajwarchiwach.gov.pl
Владимир Путин вновь обратился к теме начала Второй мировой войны. На расширенной коллегии Минобороны он осудил снос памятников советским воинам в Европе и назвал польского посла в Берлине в 1938 году, обещавшего поставить памятник Гитлеру в Варшаве, «сволочью и антисемитской свиньей». Президента возмущает желание Запада переложить ответственность за начало войны на Россию. Подробности...
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Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
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Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

Чаушеску использовал коммунистические лозунги только как прикрытие румынских интересов, как он их понималФото: Diether Endlicher/AP/ТАСС
30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве. Единственная кровавая революция в Восточной Европе закончилась «победой демократии». Истоки этих событий обросли множеством мифов, и давно пора разоблачить их. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украина первой признала республики Донбасса

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...

Трансгендерная идеология уже добралась до России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
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                 25 декабря 2019, 13:18
              Фото: facebook.com/usembassyzambia
              Текст: Наталья Макарова

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              «Когда президент Замбии заявляет, что он не боится потерять 500 млн долларов ежегодной помощи от США – это говорит о том, что в стране сильны позиции Китая», – заявил газете ВЗГЛЯД африканист Александр Зданевич, комментируя отзыв посла США в Замбии Даниэля Фута после скандала вокруг его заявлений о гомофобии и коррупции в этой африканской стране.

              «Когда президент Замбии заявляет, что он не боится потерять 500 млн долларов ежегодной помощи от США – это говорит о том, что в стране сильны позиции Китая», – считает старший преподаватель кафедры африканистики Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) Александр Зданевич.

              «Мы знаем, что в рамках инициативы «Один пояс – один путь» Китай наращивает свое экономическое присутствие в Южной Африке в целом, и в Замбии в частности. Потому африканские лидеры новой волны стараются диверсифицировать источники финансирования своих стран, и уйти от экономической однополярности», – пояснил эксперт.

              По его словам, для Вашингтона сложившаяся ситуация и медийный шум «неприятны», потому США скорее всего примут жесткие меры в отношении Замбии. «И в такой ситуации о судьбах секс-меньшинств думать надо в последнюю очередь, потому что местное население банально страдает от недоедания», – заключил Зданевич.

              Ранее стало известно, что США отозвали своего посла в Замбии Даниэля Фута после того, как дипломат раскритиковал местное правительство за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет и обвинил чиновников в хищении миллионов долларов из государственного бюджета.

              После этих заявлений власти Замбии обрушились с критикой на дипломата. Так, президент страны Эдгар Лунгу заявил, что он не желает видеть Фута в своей стране, даже если из-за этого Замбия рискует потерять свои ежегодные 500 млн долларов американской помощи.

              «Мы не хотим, чтобы среди нас были такие люди. Мы хотим, чтобы он убрался», – заявил Лунгу в эфире государственного телеканала ZNBC.

              Позже он сказал Sky News: «Если именно так вы собираетесь помогать нам, то, думаю, что Запад может оставить нас одних в нашей бедности. И мы будем продолжать бороться».

              Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем Китай «купил» Замбию.


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