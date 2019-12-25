Замбия выгнала американского посла

Соединенные Штаты отозвали своего посла в Замбии Даниэля Фута после того, как дипломат раскритиковал местное правительство за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет и обвинил чиновников в хищении миллионов долларов из государственного бюджета.

Фут назвал приговор в отношении секс-меньшинств «ужасающим», чем вызвал возмущение властей и жителей Замбии. Однако аналитики заверяют, что главной причиной отзыва дипломата стали его неоднократные заявления о том, что замбийские чиновники присвоили миллионы долларов из бюджета. Кроме того, Фут заявил, что замбийское правительство «хочет, чтобы иностранные дипломаты были послушными, с открытыми кошельками и закрытыми ртами», пишет New York Times.

После этих заявлений власти Замбии обрушились с критикой на дипломата. Так, президент Замбии Эдгар Лунгу заявил, что он не желает видеть Фута в своей стране, даже если из-за этого Замбия рискует потерять свои ежегодные 500 млн долларов американской помощи.

«Мы не хотим, чтобы среди нас были такие люди. Мы хотим, чтобы он убрался», – заявил Лунгу в эфире государственного телеканала ZNBC.

Позже он сказал Sky News: «Если именно так вы собираетесь помогать нам, то, думаю, что Запад может оставить нас одних в нашей бедности. И мы будем продолжать бороться».

Фут был назначен послом Соединенных Штатов в Замбии президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2017 года.