Лукашенко заявил о «завинчивании Россией гаек»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Россия якобы каждый год «завинчивает гайки» в отношении Белоруссии.

По его словам, дефицит в товарообороте России и Белоруссии достиг 9 млрд долларов. «То есть мы у вас (РФ) покупаем на 9 млрд долларов больше, чем продаем. Это (дефицит в товарообороте) – причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос – что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, «завинчивая гайки» и повышая цены?» – сказал Лукашенко.

По его словам, Минску и Москве нужно договариваться в спокойном режиме, чтобы не создавать основу «для уличных боев за независимость».

«Мы в спокойном режиме должны договариваться, а главное – показывать народам России и народу Беларуси особенно, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости... Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боев за независимость и суверенитет. То есть надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления, только я не знаю, зачем, но начинаю догадываться», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Белоруссии.

«Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого (предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии) не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они (Запад) правы», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что ему и его российскому коллеге Владимиру Путину предстоит решить «пару проблем».

7 декабря в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Российский лидер отметил значимость встречи в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, а Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.