Приставы начали розыск Ольги Бузовой из-за долгов

Певица Ольга Бузова задолжала 10 тыс. рублей за коммунальные услуги, судебные приставы возбудили исполнительное производство против нее.

У артистки накопился долг в 10 тыс. 662 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу Федеральной службы приставов.

По данным агентства, Бузова задолжала за услуги ЖКХ по квартире в Петербурге, иск подала управляющая компания, судебный приказ направили в августе.

Ранее сообщалось, что приставы ведут розыск отца певицы Ольги Бузовой Игоря Бузова за долги в размере 35 тыс. рублей.