Подсчитан рост стоимости елочных игрушек

Средний чек при покупке елочных игрушек в России в уходящем году вырос на 11%, до 185 рублей. Больше всего, 43%, в цене прибавили звезды для макушки елок, сообщили в Сбербанке.

Согласно результатам исследования, проведенного в декабре Сбербанком, компанией «Платформа ОФД» и порталом «Рамблер», средняя стоимость звезды на елку в стране составила 125 рублей. Новогодние шары подорожали на 28%, до 160 рублей, а мишура – на 20%, до 89 рублей. Гирлянда будет стоить в среднем 385 рублей, что на 17% дороже прошлого года, передает ТАСС.

Цена на искусственную елку снизилась на 3%, до 2550 рублей. Средняя цена живых елей не рассчитывалась, поскольку елочные базары по закону освобождены от необходимости использовать кассу.

«11% респондентов купили в этом году настоящую елку, а 4% – искусственную. При этом у 60% искусственная ель уже есть, и они пользуются ею много лет. 2% наряжают живую ель во дворе, а почти четверть – 23% – вообще не украшают дом этим символом новогоднего праздника», – сообщили в Сбербанке.

Около 80% опрошенных наряжают елку уже имеющимися игрушками и только 5% жителей страны покупают новые игрушки каждый год.

Напомним, ранее в декабре Роскачество провело исследование искусственных елей семи торговых марок и обнаружило в некоторых из них превышение содержания формальдегида.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД