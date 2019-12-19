В искусственных елках нашли опасность

Роскачество провело исследование искусственных елей семи торговых марок и обнаружило в некоторых из них превышение содержания формальдегида, сообщили в организации.

«Замечания экспертов в основном связаны с резким запахом, выделением формальдегида с превышением норм и выцветанием под влиянием ультрафиолета. Все протестированные ели имеют стойкий запах, свойственный всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Так, у товаров пяти торговых марок обнаружен ацетальдегид не превышающий максимально допустимого уровня, а при первом замере в пяти елках обнаружены существенные превышения нормы по формальдегиду.

Все исследованные товары показали высокую прочность как ветвей, так и иголок, а также устойчиво стояли на поверхности. После активного воздействия ультрафиолетом цвет потеряли елки трех торговых марок.



Роскачество отмечает, что испытуемые образцы относились к группе средней воспламеняемости, но в ходе исследований оказались или самозатухающими, или с низкой степенью возгорания.

Напомним, в понедельник российский Дед Мороз рассказал, что выступает за экологию и дома наряжает только искусственную елку.